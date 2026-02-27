Temassız kredi kartı kullanımı Türkiye genelinde artarken, finans uzmanları güvenlik konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle küçük tutarlı alışverişlerde büyük kolaylık sağlayan sistem, kart sahibinin haberi olmadan yapılan işlemler açısından risk barındırabiliyor.

Market, restoran ve toplu taşımada hız kazandıran temassız ödeme yöntemi günlük hayatı kolaylaştırıyor. Ancak kartın kaybolması ya da bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda, kullanıcı fark etmeden harcama yapılabildiği belirtiliyor.

Telefon bildirimi açık olsun uyarısı yapıldı

Bankacılık çevrelerinden yapılan değerlendirmelere göre, mobil uygulamalarda yer alan anlık harcama bildirimi özelliği kapalı olan kişiler hesap hareketlerini geç fark edebiliyor. Bu da dolandırıcılık vakalarında sürecin büyümesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, temassız kredi kartı güvenliği için en etkili yöntemin push notification yani anlık bildirim sistemi olduğunu vurguluyor. Karttan yapılan her işlem saniyeler içinde telefona düşüyor. Böylece şüpheli bir işlem hemen fark edilip bankaya bildirilebiliyor.

Bu nedenle temassız kart kullanan herkesin mobil bankacılık uygulamasına girerek “Kart ayarları” ya da “Bildirim tercihleri” bölümünden harcama bildirimlerini aktif hale getirmesi öneriliyor. Küçük bir ayar gibi görünüyor ama büyük bir güvenlik adımı sayılıyor.

Erken fark ediş büyük mağduriyeti önlüyor

Uzmanlara göre temassız kart dolandırıcılığında en kritik nokta erken tesbit. Şüpheli bir harcama anında bankayla iletişime geçildiğinde kart iptal edilerek daha büyük zararların önüne geçilebiliyor.

Ayrıca kullanıcıların temassız işlem limitlerini düşürmeleri ve hesap hareketlerini düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Bildirimlerin kapatılmaması gerektiği özellikle hatırlatılıyor.

Ek güvenlik önerileri sıralandı

Yetkililer, SMS ve uygulama bildirimlerinin açık tutulmasını, kart kaybolduğunda vakit kaybetmeden iptal edilmesini öneriyor. Kart bilgileri ve doğrulama kodlarının kimseyle paylaşılmaması gerektiği de vurgulanıyor.

Ortak Wi-Fi ağlarında bankacılık işlemi yaparken dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Küçük gibi duran ihmallerin büyük mağduriyetlere yol açabildiği ifade ediliyor.