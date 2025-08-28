Son Mühür- "Hercai", "Destan", "Savaşçı" , "Tam Bir Centilmen" ve "İstanbul’un Gelini" gibi yapımlarla ekranlarda adını duyuran Ebru Şahin, son olarak Murat Yıldırım ile birlikte rol aldığı "Gizli Bahçe" dizisinde başrol oynamıştı.

Büyük heyecanla başlayan dizi, reytinglerde beklenen ilgiyi göremediği için erken final yapmak zorunda kalmıştı.

Avrupa’ya yöneliş

2018’den bu yana profesyonel basketbol kariyerini NBA’de sürdüren Cedi Osman, geçtiğimiz sezon Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’a transfer olmuştu. Osman ve Şahin çifti, kariyerlerindeki bu değişimle birlikte yaşam tercihlerinde de Avrupa’ya yöneldi.

Barselona’da yeni ev

Üç yıldır evli olan çift, İspanya’nın gözde şehirlerinden Barselona’da bir ev satın aldı. Alınan ev yalnızca bir gayrimenkul yatırımı değil aynı zamanda Şahin ve Osman’ın Avrupa’daki yeni yaşamlarının merkezi olacak.

İmaj tazeledi

Ebru Şahin, son dönemde projelerden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, saç rengini değiştirerek yeni bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni görünümünü Instagram üzerinden paylaşan Şahin, takipçilerinden tam not aldı.