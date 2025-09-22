Sanatçı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısı hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gitti.

'Müstehcenlik’ İddiasıyla Suç Duyurusu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan “Perperişan” şarkısı, sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle şarkıya erişimin engellenmesini talep ederek Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan Suç Duyurusu

Erişim engeli kararının ardından İçişleri Bakanlığı da Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi (müstehcenlik) kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.