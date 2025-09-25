Kilimli ilçesindeki Karadon Müessesesi’nde, yerin 263 metre altında ocağın baca kısmına yakın noktada göçük oluştu. Göçük sırasında 5 işçi mahsur kaldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçüğün meydana geldiği bölgeye daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına inerek kurtarma çalışmalarına başladı.

4 işçi kurtarıldı, 1 madenci yaşamını yitirdi

Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu işçilerden 4’ü sağ olarak çıkarıldı. Ancak göçük altında kalan 44 yaşındaki Orhan Maskar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Belediyeden taziye mesajı

Zonguldak Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Kilimli İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1. kartiye - 263 kotunda meydana gelen göçükte 5 işçimizden 4’ü kurtarılmış, ancak tüm gayretlere rağmen kıymetli madencimiz Orhan Maskar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.