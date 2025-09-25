Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden gelen elim bir haber, spor ve iş dünyasında derin üzüntüye neden oldu. Sapancaspor Kulübü'nün 2016-2018 yılları arasında başkanlığını üstlenmiş tanınmış iş insanı Fatih Balkaya, trajik bir kaza sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silahın "Boş olduğu iddiası" ve trajedinin detayları

Edinilen ilk bilgilere göre, iş adamı Fatih Balkaya'nın kendi evinde bulunduğu sırada, boş olduğunu düşündüğü tabancasını ateşlemesi neticesinde kaza yaşandı. İddiaya göre, silahın dolu olduğu fark edilmeden tetiğe basılması sonucu Balkaya başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken, durumu kritik olan Balkaya, vakit kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere ambulansla yola çıkarıldı. Silahın ateşlenme anına ilişkin detaylar ve olay yerindeki koşullar, güvenlik güçleri tarafından derinlemesine araştırılıyor.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Balkaya için doktorlar hemen harekete geçti. Yoğun çaba sarf eden sağlık personeli, Balkaya'yı yaşama döndürmek için uzun süre mücadele etti. Ancak, aldığı ciddi yara nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balkaya, hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haber, ailesini, yakınlarını, Sapancaspor camiasını ve iş çevresini yasa boğdu. Fatih Balkaya, başkanlık yaptığı dönemde kulübe önemli katkılarda bulunmuş, aktif ve sevilen bir figür olarak tanınıyordu.

Olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı

Yaşanan bu üzücü olayla alakalı olarak yetkili makamlar tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını netleştirmek amacıyla Derbent Mahallesi'ndeki olay yerinde detaylı araştırmalar yapıyor. İş insanının çevresi ve yakın tanıkları dinlenirken, tabancanın durumu ve olayın gerçekleşme anına dair tüm deliller toplanıyor.