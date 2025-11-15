Havaların soğumasıyla birlikte balıkçı tezgâhlarını dolduran hamsi 80 liradan satışa çıktı. Balıkçılar, hamsinin hem irileştiğini hem de yağlandığını belirterek talebin arttığını söyledi.

Soğuyan hava tezgâhlara bereket getirdi

Samsun’da havaların soğumasıyla birlikte balıkçı tezgâhları bol miktarda hamsiyle doldu. Kilogram fiyatı 80 lira olan hamsi, vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu. 35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım (60), satışların bu sezon oldukça iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu sene satışlarımız çok iyi. Havaların soğumasıyla talep daha da arttı. Fiyatlarımız da gayet uygun. Vatandaşlarımız özellikle hamsiye çok ilgi gösteriyor. Geçen sene palamut ve çinekop ağırlıklıydı ama bu sene az var. Buna karşılık hamsi bol. Kışın talep yüksek olduğu için günde 200-300 kilo balık satıyoruz.”

“Hamsi irileşti ve yağlandı”

15 yıldır balıkçılık yapan Muhammet Kıyak (28) ise hamsinin kalitesinin her geçen gün arttığını belirterek: “Şu anda hamsi, mezgit, barbun, istavrit çıkıyor. Havanın soğumasıyla hamsi yağlandı. İriliği de geçen haftalara göre arttı. Bu hava hamsiye yaradı. Vatandaşlarımız özellikle hamsi, mezgit ve barbun tercih ediyor” dedi. Kıyak ayrıca somonun kilosunun 150 TL, levreğin 500 TL, çupranın ise 450 TL olduğunu söyledi.