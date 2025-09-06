Son Mühür- Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada, bebek hastaların önceden anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine yol açtığı ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen 57 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada, tutuklu sanık sayısı 16 olarak kayıtlara geçti.

Duruşma Bakırköy Adliyesinde gerçekleşti

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanıktan 6’sı hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Mahkeme, bazı hemşirelerin tahliyesine karar verdi

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar için yaklaşık iki saat ara verdi. Ara karar sonrası, hemşire Damla Atak, hemşire Tuğçe Toptemel ve hemşire Mehmet Halis Başli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 23 Aralık tarihine erteledi.