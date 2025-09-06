Son Mühür- Dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında savcılık itirazda bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederken, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası polis ekipleri Köseler’i evinden alarak cezaevine götürüyor.

Diğer isimler için de tutuklama talebi

Savcılık, Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin de tahliyelerine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Tutuklama gerekçesi

Savcılık itirazında, suçun niteliği ve mahiyeti ile delillerin henüz tamamlanmamış olmasını gerekçe gösterdi. Adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığı vurgulanarak, yurt dışına çıkış yasağı gibi önlemlerin bu aşamada yeterli olmadığı belirtildi.

Üst mahkeme kararıyla Köseler yeniden cezaevine!

Ağır Ceza Mahkemesi, 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararını bozdu. Alaattin Köseler, evinden alınarak tekrar cezaevine gönderiliyor.