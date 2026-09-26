Son Mühür/ Emine Kulak - YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’nda ön seçim heyecanı sona erdi. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar ile Serkan Kaçar’ın yarıştığı ön seçim kapsamında Çiğli’nin Evka 2 Mahallesi’nde bulunan Pelikan Sosyal Tesisleri’nde sandıklar kuruldu. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde oy verme işlemi saat 11.00 sıralarında başladı, saat 17.00’de ise sandıklar kapandı.
Divan başkanlığını Deniz Yücel üstlendi
Ön seçimin divan başkanlığını İzmir Milletvekili Deniz Yücel üstlendi. Divan başkan yardımcılığını ise İl başkan yardımcısı Barış Ballıkaya yaptı.
10 oy zarfı iptal edildi
Ön seçim sandığının sayımı 17.30’da başladı. Sayımda 10 tane oy zarfı fazla çıktı. 10 zarf iptal edildi. Söz konusu fazlalık zarflar için oy kullanıp imza atmayan üyeler olduğu belirtildi.
Mevcut Başkan Erkan Akar yeniden kazandı
1 saatlik sayımın ardından çift adaylı yarıştan sonuç çıktı. Kurucu ve mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar görevi yeniden üstlendi. Akar 797 oy alırken, Serkan Kaçar 381 oy aldı. Oy kullanım anında mükerrer oy kullanıldığı iddiası ise açıklığa kavuştu. Mükerrer oy olmadığı belirtildi.