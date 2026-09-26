Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’nda ön seçim heyecanı başladı. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar ile Serkan Kaçar’ın yarıştığı ön seçim kapsamında Çiğli’nin Evka 2 Mahallesi’nde bulunan Pelikan Sosyal Tesisleri’nde sandıklar kuruldu.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde oy verme işlemi saat 11.00 sıralarında başladı.

Oy verme işlemi devam ederken 2 ve 3 No’lu sandıklarda kullanılan üye listelerinde bazı isimlerin birden fazla listede yer aldığı iddiası gündeme geldi. Söz konusu durum üzerine, bazı üyelerin birden fazla listede imza atarak mükerrer oy kullanmış olabileceği yönünde şüphe oluştu. İddianın gündeme gelmesinin ardından İlçe Başkan Adayı Serkan Kaçar ve ekibi durumu sandık görevlilerine iletti. İlk aşamada sandık görevlileriyle birlikte listeler üzerinden inceleme yapılarak sorunun nasıl çözülebileceği değerlendirildi.

Erkan Akar da sürece dahil oldu

Yaşanan gelişmenin ardından mevcut İlçe Başkanı ve aday Erkan Akar da sürece dahil oldu. Sandık listeleri yeniden gözden geçirilirken, birden fazla listede yer alan isimler üzerinden inceleme gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında mükerrer oy kullanıldığına ilişkin somut bir tespit ortaya konulamayınca konu ön seçim divanına taşındı.

Deniz Yücel devreye girdi

Divan Başkanlığını üstlenen YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, yaşanan tartışmanın çözümü için devreye girdi. Yücel, öncelikle İlçe Başkan Adayları Erkan Akar ve Serkan Kaçar ile salondan ayrı olarak görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede sandık listelerindeki durum ve tarafların itirazları ele alındı.

Görüşmenin ardından yeniden salona geçilirken, sandık listeleri ve oy verme sürecine ilişkin değerlendirmeler sürdürüldü. Yaşanan sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin divan ve sandık görevlilerinin incelemeleri devam ediyor.