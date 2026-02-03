Son Mühür - Bağımsız araştırma grubu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,32 arttı. Yıllık enflasyon artış oranı yüzde 53,42 oldu.

Aralık verileri hatırlatıldı

ENAG verilerine göre Aralık 2025’te aylık enflasyon artışı yüzde 2,11 olarak kayda geçti. Son 12 aylık artış oranı ise yüzde 56,14 seviyesinde hesaplandı.

Gözler TÜİK verilerinde

Ocak ayına ilişkin resmi enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.