Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 03.02.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de atama kararları dikkat çekti. Atama kararlarında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkan (guvernör) yardımcılıklarına gerçekleştirilen atamalar öne çıktı.

Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) yardımcılıklarına atandı.

Söz konusu karar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atanmıştır."