Son Mühür - Şubat 2026 itibarıyla gayrimenkul satışlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulamaya alınıyor. Bu adımla birlikte konut satış süreçlerinde devletin denetimi dijital ortama taşınırken, ilan ve tapu bilgileri eş zamanlı olarak kontrol edilecek.
Konut satışında yeni dönem
Detaylar şu şekilde:
Başlangıç: Şubat 2026
Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
Zorunluluk: İlanlara taşınmaz numarası yazılacak
Yeni sistem nasıl çalışacak?
Emlakçılardan alınan bilgilere göre yeni sistem şu şekilde işleyecek:
- İlan veren kişi ya da emlak danışmanı, satışa çıkarılan mülkün taşınmaz numarasını sisteme girecek.
- Maliye ve tapu birimleri bu numara üzerinden süreci takip edecek.
- İnternet üzerindeki ilan bedeli ile tapuda bildirilen satış tutarı eş zamanlı olarak karşılaştırılacak.
- Devlet kurumları, satış işleminin tüm aşamalarını dijital ortamda izleyebilecek.
Örnek sistem açıklandı
Konut satışındaki yeni uygulama örnek üzerinden anlatıldı: İşte örnek senaryo:
Ev 10 milyon TL bedelle ilana veriliyor. Yapılan pazarlık sonrası satış için 9 milyon TL’de anlaşma sağlanıyor. Tapu işlemleri sırasında belediye rayiç bedeli 5 milyon TL olarak belirleniyor. Taraflar işlemi bu tutar üzerinden yapmak istiyor ancak sistem, taşınmaz numarası sayesinde ilandaki 10 milyon TL’lik fiyatı tespit ediyor. Bunun üzerine yetkililer, “İlan bedeliniz 10 milyon TL, 5 milyon TL üzerinden işlem yapılamaz” diyerek düşük beyana izin vermiyor.
Düşük beyan bildirilebilecek mi?
Yeni uygulamayla birlikte tapuda düşük bedel gösterme dönemi sona eriyor. Çapraz denetim süreci devreye alınırken kontroller şu adımlarla yürütülecek:
- İlanlarda yer alan satış bedeli ile tapuda beyan edilen tutar karşılaştırılacak.
- Düşük beyan tespit edilmesi halinde vatandaş bilgilendirilecek.
- Şüpheli durumlarda tarafların hesap hareketleri incelemeye alınacak.
- Satışa ilişkin para transferleri yakından takip edilecek.
Edinilen bilgilere göre, satış sürecinde makul bir pazarlık payına izin verilecek. İşte pazarlık marjına örnek:
İlan fiyatı: 10 milyon TL
Kabul edilebilir satış: 8 milyon TL civarı
Kabul edilmeyecek beyan: 5 milyon TL (belediye rayici)
Yeni düzenlemenin hedefi
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile hedeflenen temel noktalar şöyle sıralanıyor:
- Vergi kaybını önlemek
- Kayıt dışılığı bitirmek
- İlan fiyatları ile tapu matrahını örtüştürmek
- Piyasada şeffaflık sağlamak
- Vergi gelirlerini artırmak
Emlakçılar açısından yeni sistem
İlanlarda taşınmaz numarası girilmesi zorunlu olurken, müşterilerin gerçekçi fiyatlandırma konusunda bilgilendirilmesi ve düşük beyanın doğurabileceği risklerin açıkça anlatılması gerekiyor.
Alıcılar açısından yeni sistem
Alıcılar açısından da önemli değişiklikler geliyor: Tapuda düşük bedel gösterme ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkarken, tapu harcı gerçek satış tutarı üzerinden alınacak. Konut kredisi kullananlar ise zaten bugüne kadar satış bedelini fiilen doğru şekilde beyan ediyordu.