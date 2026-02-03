Konut satışındaki yeni uygulama örnek üzerinden anlatıldı: İşte örnek senaryo:

Ev 10 milyon TL bedelle ilana veriliyor. Yapılan pazarlık sonrası satış için 9 milyon TL’de anlaşma sağlanıyor. Tapu işlemleri sırasında belediye rayiç bedeli 5 milyon TL olarak belirleniyor. Taraflar işlemi bu tutar üzerinden yapmak istiyor ancak sistem, taşınmaz numarası sayesinde ilandaki 10 milyon TL’lik fiyatı tespit ediyor. Bunun üzerine yetkililer, “İlan bedeliniz 10 milyon TL, 5 milyon TL üzerinden işlem yapılamaz” diyerek düşük beyana izin vermiyor.

Düşük beyan bildirilebilecek mi?

Yeni uygulamayla birlikte tapuda düşük bedel gösterme dönemi sona eriyor. Çapraz denetim süreci devreye alınırken kontroller şu adımlarla yürütülecek:

İlanlarda yer alan satış bedeli ile tapuda beyan edilen tutar karşılaştırılacak.

Düşük beyan tespit edilmesi halinde vatandaş bilgilendirilecek.

Şüpheli durumlarda tarafların hesap hareketleri incelemeye alınacak.

Satışa ilişkin para transferleri yakından takip edilecek.

Edinilen bilgilere göre, satış sürecinde makul bir pazarlık payına izin verilecek. İşte pazarlık marjına örnek:

İlan fiyatı: 10 milyon TL

Kabul edilebilir satış: 8 milyon TL civarı

Kabul edilmeyecek beyan: 5 milyon TL (belediye rayici)

Yeni düzenlemenin hedefi