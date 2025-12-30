Son Mühür - Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 16 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, bugün (30 Aralık) yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

Neler yaşandı?