Son Mühür - “CHP Lideri Özgür Özel’le mesajlar üzerinden bir iletişimimiz var” ifadesini kullanan Ahmet Hakan, Özel’den gelen mesajı köşesinde paylaştı.

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında Özgür Özel’den gelen mesajı şu ifadelerle aktardı:

CHP Lideri Özgür Özel’le mesajlar üzerinden bir diyalogumuz var. Epeydir devam ediyor bu diyalog. Yazdıklarım üzerine Özgür Bey bana mesaj atar, ben de mesajla kendisine cevap veririm. Dünkü yazımda Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun söyledikleri arasında bir çelişki olduğunu yazmıştım. “İHA, radar, NATO” konusunda dolaylı bir eleştiriydi. Özgür Özel, bu konuda bir mesaj gönderdi bana. “Bu mesajınızı yayınlayabilir miyim” diye sordum kendisine. “Elbette” dedi.

Özgür Özel ne dedi?

Özgür Özel’in açıklaması:

“Günaydın Ahmet Bey. Ben Silahlı Kuvvetler konusunda çok hassasım. Silahlı Kuvvetleri’n bu konuda bir zafiyetinin olmadığını da söyledim. Ama doğrusunu da ifade edeyim. Radar bizim ama NATO sistemine entegre. Radar bilgiyi NATO sistemine geçiyor. Bizim F-16’mızı İspanya’daki NATO üssü, NATO F-16’sı olarak kaldırıyor ve dronun yanına yolluyor. Yaklaşık 15 dakika sonra, aynı F-16 uçağı havadayken NATO sistemi kontrolü bizimkilere devrediyor. Hatta bu uçak 1.5 saat kadar havada kaldıktan sonra benzini bitiyor geri iniyor. Bu sırada İncirlik’ten yeni F-16 havalanıyor, vur emrini de İncirlik’ten havalanan F-16 yerine getiriyor. Doğrusu ben böyle konularda hele hele Silahlı Kuvvetler söz konusu olursa hak yemem, haksızlık yapmam. Lütfen siz de bize yapmayın. Her konuda zaten müthiş bir eşitsizliğe muhatabız iktidar-muhalefet dengesinde. Bu mevzuyu sizin adalet duygunuza emanet ediyorum. Saygılarımla.