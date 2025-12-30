Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Yalova’daki saldırıya dikkat çekilerek gözaltına alınan şüphelilerden 41’inin saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca bu kişilerin yılbaşı günü benzer bir eylem girişiminde bulunabileceklerine dair bilgiler bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde meydana gelen menfur saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara kalkışabilecekleri yönünde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olduğu ve bu konuda delil bulunduğu belirtilen (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 sayılı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve ülkemiz açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam (115) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adrese 30/12/2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bunun sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Ankara'da da oeprasyon yapıldı

Ankara’da da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasında, örgüt mensuplarının ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle tespit edildiği ifade edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Neler yaşandı?