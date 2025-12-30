Soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ersoy’un tutukluluğunun Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda sürdüğü belirtildi.

Savcılığa ek ifade verecek

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla adliyeye getirildi. Bu kapsamda Ersoy’un, savcılığa ek ifade vererek soruşturma sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.

Etkin pişmanlık nedir?

Etkin pişmanlık; bir kişinin işlediği suçtan samimi biçimde pişmanlık duyması ve bu pişmanlığı somut davranışlarla ortaya koyması halinde, cezasında indirim yapılmasını veya bazı durumlarda cezadan tamamen muaf tutulmasını öngören hukuki bir düzenleme olarak tanımlanıyor.

Suçun türü ve soruşturmaya sağlanan katkının niteliğine göre, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi ya da cezalandırılmama kararı verilebiliyor.

Ayrıntılar geliyor...