Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında köklü değişiklikler içeren kapsamlı bir paket yayımladı. Enerji yatırımcılarını ve tüketicileri doğrudan etkileyen başlıca değişiklikler şunlar:

Eğitim camiasının dikkatleri üniversite yönetmeliklerine çevrildi. Bugün yayımlanan kararlarla şunlar hayata geçirildi:

İzmir Bakırçay ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitelerinde yeni araştırma ve uzaktan eğitim merkezleri kuruldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre güncelledi. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında kesilecek cezalar artık yeni tarifeye göre uygulanacak ve ilgili tebliğler (2026/1 ve 2026/2) bugün resmen yürürlüğe girdi.

AYM'de emsal kararlar

Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalleri ve iptal taleplerine ilişkin birçok yeni kararı yayımlandı. Özellikle 2024/203 ve 2025/42 esas numaralı kararlar, hukuk camiası tarafından yakından takip ediliyor.