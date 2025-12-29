Son Mühür - Haftanın ilk gününde yayımlanan 29 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete, yürütme ve idare bölümünde yoğun bir gündemi içeriyor. Sayıda enerji piyasasından üniversite yönetmeliklerine, havacılık para cezalarından Anayasa Mahkemesi kararlarına kadar milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı.
Enerji piyasasında 7 yeni yönetmelik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında köklü değişiklikler içeren kapsamlı bir paket yayımladı. Enerji yatırımcılarını ve tüketicileri doğrudan etkileyen başlıca değişiklikler şunlar:
- Elektrik Piyasası Lisans ve Dengeleme Yönetmelikleri değişti.
- Depolama ve Toplayıcılık faaliyetlerine yeni standartlar getirildi.
- Yenilenebilir Enerji (YEK-G) destekleme mekanizmalarında güncelleme yapıldı.
- Şebeke ve Yan Hizmetler yönetmelikleri modernize edildi.
Eğitim modelinde değişiklik
Eğitim camiasının dikkatleri üniversite yönetmeliklerine çevrildi. Bugün yayımlanan kararlarla şunlar hayata geçirildi:
- Boğaziçi Üniversitesi: Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmelikleri ile yatay geçiş şartları güncellendi.
- Ardahan Üniversitesi: Sınav ve eğitim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
İzmir Bakırçay ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitelerinde yeni araştırma ve uzaktan eğitim merkezleri kuruldu.
Havacılık cezalarına zam
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranına göre güncelledi. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında kesilecek cezalar artık yeni tarifeye göre uygulanacak ve ilgili tebliğler (2026/1 ve 2026/2) bugün resmen yürürlüğe girdi.
AYM'de emsal kararlar
Yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalleri ve iptal taleplerine ilişkin birçok yeni kararı yayımlandı. Özellikle 2024/203 ve 2025/42 esas numaralı kararlar, hukuk camiası tarafından yakından takip ediliyor.