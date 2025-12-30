İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda kasım ayında yaşandığı iddia edilen şiddet ve kavga olaylarına ilişkin başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Soruşturma sonucunda sistematik şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 öğrenci hakkında disiplin cezası uygulanmasına karar verildi.

İdari süreç tamamlandı, disiplin kurulu kararını verdi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin yürütülen idari sürecin sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, konunun Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından ele alındığı ve değerlendirmelerin rehberlik, psikososyal destek ve disiplin boyutları birlikte dikkate alınarak yapıldığı ifade edildi.

Süreçte mahremiyet ve masumiyet karinesi esas alındı

Açıklamada, soruşturma süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst düzeyde gözetildiği vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen değerlendirmelerde, öğrencilerin mahremiyetinin korunması, masumiyet karinesi ve eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi ilkelerinin temel alındığı kaydedildi.

20 öğrenciye farklı disiplin cezaları uygulandı

Disiplin kararlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller” başlıklı 164. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Buna göre, olaylarla ilişkisi tespit edilen ve sistematik şiddet uyguladığı belirlenen 2 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarma, 11 öğrenciye okul değiştirme, 7 öğrenciye ise okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası verildi. Böylece toplam 20 öğrenci hakkında disiplin işlemi uygulanmış oldu.

Olay nasıl gündeme gelmişti?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İddialara göre, 9. sınıfta öğrenim gören bazı öğrencilerin kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve taciz tehdidi içeren bir liste hazırladığı öne sürülmüş, bu durumun ardından 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grubun söz konusu öğrencilere fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.

Müfettişler görevlendirildi, okul yönetimi açığa alındı

Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İstanbul Valiliği tarafından İl Milli Eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, yürütülen idari soruşturma daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından devralınmıştı. Soruşturma sürecinde İstanbul Erkek Lisesi’nin müdürü ve müdür başyardımcısı görevden uzaklaştırılmıştı.

Adli soruşturma da sürüyor

Öte yandan olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “darp” iddiasıyla 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Başsavcılığın, başka şikayetlerin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illere gittiklerinin belirlenmesi üzerine, ilgili başsavcılıklara da bilgi verilerek şikayet durumlarının araştırılması için yazışma yapıldığı kaydedildi