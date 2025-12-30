Son Mühür- CHP'de Özgür Özel'in liderliğini rekor oyla tescillediği 39.Olağan Kurultay sonrası geçmişte kaldığı düşünülen mutlak butlan tartışmaları yeniden mi başlıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığına veda ettiği 4-5 Kasım Kurultayı'nn iptaline yönelik davada mutlak butlan ihtimalini yeniden gündeme getiren isim parti içi iktidar kavgasında Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Barış Yarkadaş oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden 2023'de gerçekleştirilen CHP İstanbul il kongresine yönelik ret kararını usulden bozması sonrası Yarkadaş, CHP’nin “Mutlak Butlan Davası” sil baştan mı başlıyor? BAM’ın bu kararı, Büyük Kurultayın iptaline ilişkin açılan davayı da doğrudan etkileyecektir yorumunu yapıyor'' değerlendirmesinde bulunmuştu.



Kafa karışıklığını gideren açıklama...



Barış Yarkadaş'ın mutlak butlan ihtimalini gündeme getiren açıklamasına göndermede bulunan gazeteci Alican Uludağ BM'ın verdiği kararı paylaşarak,

''İstinaf, CHP’nin 38’inci kurultayının iptali davasıyla ilgili veya bu davayı etkileyecek hiçbir bir karar vermedi.'' hatırlatmasında bulundu.

Sadece usulden bozuldu...

Uludağ, ''Olayın doğrusu şöyle:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi, yalnızca 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresinin iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği red kararını usulden bozdu. Mahkemenin ön incelemeden sonra davacıya 15 günlük süre verilmemesini bozma nedeni saydı. Yani esasa ilişkin bir karar verilmedi. Bu dava şimdi aynı mahkemede usulü eksiklik giderilerek yeniden görülecek.

CHP’nin 38. olağan kurultayının iptali isteğiyle açılan dava ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüş ve reddedilmişti. İstinaftan bununla ilgili şu ana kadar bir karar çıkmış değil.'' mesajı verdi.



Barış Yarkadaş ne demişti?



İstinaf'tan çıkan karar sonrası Barış Yarkadaş gelişmeyi,

''CHP’nin “Mutlak Butlan Davası” sil baştan mı başlıyor?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali hakkında açılan ve İstinaf’ta görülen “Mutlak Butlan” davasında yeni gelişme…

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 4. Hukuk Dairesi, 11 Eylül’de açılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada verilen “red” kararını kaldırdı.

Deneyimli hukukçular “BAM’ın bu kararı, Büyük Kurultayın iptaline ilişkin açılan davayı da doğrudan etkileyecektir” yorumunu yapıyor.'' sözleriyle duyurmuştu.

