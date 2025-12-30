Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Ukrayna ile yürütülen diplomatik sürece dair dikkat çeken mesajlar verdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanlığına ait Novgorod bölgesindeki resmi konuta yönelik insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu öne sürerek, bu olayın Moskova’nın müzakere tutumunu doğrudan etkileyeceğini söyledi.

“Bu bir terör eylemidir”

Söz konusu girişimi “terör eylemi” olarak nitelendiren Peskov, saldırının yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef almadığını savundu. Peskov, “Bu eylem, müzakere sürecini baltalamayı amaçlayan bir provokasyondur. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik çabalarına da yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan müzakere sinyali: Sertleşme vurgusu

Peskov, yaşanan gelişmelerin diplomatik sonuçları olacağını belirterek, “Bu saldırının ardından Rusya’nın müzakere pozisyonu sertleşecektir” dedi. Rus ordusunun nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini bildiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, askeri yanıtın zamanlamasına dair detay vermekten kaçındı.

“İnkar girişimleri akıl dışı”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin saldırı iddialarını reddetmesine de değinen Peskov, Kiev yönetiminin ve bazı Batılı medya kuruluşlarının olayın yaşanmadığı yönünde bir söylem geliştirdiğini savundu. Bu tutumu “tamamen akıl dışı” olarak nitelendiren Peskov, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Putin’in konumuna ilişkin bilgi verilmedi

Kremlin Sözcüsü, saldırı sırasında Vladimir Putin’in nerede bulunduğuna ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Bu tür güvenlik ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan Peskov, devlet başkanının güvenliğine ilişkin bilgilerin gizli tutulduğunu belirtti.

İHA’lar düşürüldü, enkaz Savunma Bakanlığı yetkisinde

İnsansız hava araçlarına ilişkin fiziksel kanıt olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları etkisiz hale getirdiğini söyledi. Ancak düşürülen araçların enkazına dair detayların Rusya Savunma Bakanlığı’nın yetki alanında olduğunu kaydetti.

Lavrov iddiası, Kiev’den yalanlama

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Novgorod bölgesindeki Putin’e ait konuta saldırı girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Kiev yönetimi ise bu iddiayı reddederek, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına yönelik olası saldırılar için zemin hazırladığını savundu.

Moskova-Kiev hattındaki karşılıklı suçlamalar sürerken, Kremlin’den gelen açıklamalar diplomatik sürecin önümüzdeki dönemde daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.