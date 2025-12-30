Son Mühür - Gazeteci Fatih Altaylı hakkında dün tahliye kararı alındı. BBC Türkçe’ye bilgi veren Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin 29 Aralık akşamı cezaevinden salındığını doğruladı.

Neler yaşandı?

Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki paylaşımları nedeniyle 22 Haziran’da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Kasım’daki son duruşmasında Altaylı’ya “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan beş yıl hapis cezası verilmiş, mahkeme iyi hâl indirimi uygulayarak cezayı dört yıl iki aya düşürmüş ve tutukluluğunun devamına karar vermişti. Altaylı’nın dosyası istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi. Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin tamamlanmış olmasını, kaçma şüphesinin bulunmamasını, yargılama sonucunda verilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Altaylı’nın tahliyesine karar verdi. Dairenin dava dosyasına yönelik incelemesi ise devam ediyor.

Fatih Altaylı ne demişti?

Fatih Altaylı, dört yıl iki ay hapis cezasının ardından YouTube kanalından açıklamalarda bulundu. Altaylı, “Bana verilen ceza ağır bir hukuksuzluk. Bunun konusunda herkes hemfikir, doğru denilen bir karar yok. Duruşma sonunda elimdeki savunma metnini ve içtihat kararlarını yere fırlatmamın nedeni de buydu” dedi. Kendisine “verilebilecek en ağır cezanın verildiğini”, yapılan indirimin ise “Yargıtay sürecini engellemek için” olduğunu savunan Altaylı, “Şu anda tek üzüntüm, kaçma şüphesiyle tutukluluğumun devam etmesi. Tutuklu olmaya değil, ‘kaçar’ denmesine üzülüyorum. Beni bu ülkeden sürgüne yollasalar bile bir yolunu bulup geri dönerim” ifadelerini kullandı. Altaylı ayrıca, “Umudum az; belli ki soğuk bir hücrede plastik bir sandalye üzerinde uzun süre vakit geçireceğim” dedi. Kararın ardından BBC Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Bahar Gültekin Candemir, Altaylı’nın toplamda yaklaşık bir yıl cezaevinde kalabileceğini öngörmüştü.