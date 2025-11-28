Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farklı suçlardan uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 8 kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) birimleri ile ilgili kurumların koordinasyonu ve Gürcistan güvenlik makamlarıyla yürütülen iş birliği sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Uluslararası düzeyde aranan 3 şüpheli yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan üç kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadesinin sağlandığı açıklandı. Bu kapsamda:

B.B.: “Yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından,

A.C.E.: “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma” suçlarından,

Ü.G.: “Kasten öldürme” suçundan uluslararası seviyede aranıyordu.

Ulusal seviyede aranan 5 kişi de getirildi

Aynı operasyon kapsamında ulusal düzeyde aranan beş kişinin de yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği bildirildi. Buna göre:

B.S.: “Resmi belgede sahtecilik, şantaj ve hırsızlık”,

E.Y.: “Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal”,

M.K.: “Resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama”,

H.M.: “Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemleri yoluyla hırsızlık”,

T.Ç.: “Kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından aranıyordu.

Çok sayıda birim koordinasyon sağladı

Operasyonun, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM Başkanlığı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda ve ilgili ülke kolluk kuvvetleriyle yapılan ortak çalışmalar neticesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin izlenmeye devam edileceğini vurgulayarak, operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik etti.