Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen toplu gıda zehirlenmesi vakası, geniş çaplı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 154 inşaat işçisi hastanelere sevk edilirken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen yemek şirketinden dört şüpheli gözaltına alındı.

Akşam yemeği sonrası başlayan kabus: Yüzlerce işçi tedavide

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan'daki büyük bir inşaat alanında yaşandı. Şantiyede görevli olan işçiler, taşeron bir yemek firmasından temin edilen yemeği tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetlerle karşılaştı. İşçilerin hızla kötüleşmesi üzerine, çok sayıda sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi ve rahatsızlanan personel çevre hastanelere taşındı. Toplamda 154 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının yakından izlendiği belirtildi.

Adli süreç başlatıldı: Yemek şirketine soruşturma

Yaşanan bu ciddi zehirlenme vakasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, işçilere yemek tedarik eden catering firması mercek altına alındı. Yetkililer, zehirlenmeye neden olduğu düşünülen gıda maddelerinden ve işçilerden alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvarlara gönderdi. Önleyici tedbirler kapsamında, yemek hizmetini sağlayan şirketin faaliyetleriyle ilgili önemli kararlar alındı ve olayın sorumlularının tespiti için çalışmalar hızlandırıldı.

Dört şüpheli gözaltında: Adli mercilere sevk edilecekler

Soruşturmanın ilk aşamasında, olayla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen yemek şirketine mensup dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına aykırı hareket etmek veya ihmalkarlık gibi suçlamalarla adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi, kamuoyuna bir nebze olsun rahatlama getirse de, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.