Kahramanmaraş’ta sağlık dünyasını sarsan şiddet olayında, 5 günlükken darp edilen Deniz Esin Bozoklar’ın ömür boyu engelli kalmasına yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında yeni ve korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. 33 yaşındaki hemşirenin, yalnızca Deniz bebeğe değil, aynı nöbet saatleri içerisinde kuvözdeki bir başka bebeğe daha fiziksel şiddet uyguladığı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Ortaya çıkan bu yeni deliller ışığında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hemşireye yönelik ikinci bir soruşturma dosyası açıldı. Kamuoyunda infial yaratan görüntülerde, Bağrıyanık’ın savunmasız bir bebeğe tokat attığı ve sert müdahalelerde bulunduğu açıkça görülüyor.

Kan alma işlemi 14 dakikalık işkenceye dönüştü

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin evladı olarak dünyaya gelen Deniz Esin bebek, düşük doğum ağırlığı sebebiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 26 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan olayda, nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın kuvözdeki bebekten kan almaya çalıştığı esnada sergilediği tutum dehşete düşürdü. Bebeğin huzursuzlanması üzerine öfkesine hakim olamayan hemşirenin, minik yavrunun başına defalarca vurduğu ve bacaklarını şiddetli şekilde sıktığı iddia edildi. Yaklaşık 14 dakika süren bu süreçte uygulanan orantısız güç neticesinde, talihsiz bebeğin bacağının kırıldığı ve beyninde oluşan hasar nedeniyle bedensel ile zihinsel engelli hale geldiği belirtiliyor. Skandalın boyutları, olaydan 5 gün sonra bir başka hastane personelinin dikkati sayesinde fark edildi ve hemşirenin iş akdi derhal feshedildi.

Bilirkişi raporu seri şiddeti deşifre etti

Yargı süreci devam ederken mahkemenin talebi üzerine incelenen güvenlik kamerası kayıtları, şiddetin tesadüfi olmadığını kanıtladı. Bilirkişi tarafından hazırlanan ayrıntılı raporda, sanık hemşirenin Deniz Esin bebekten hemen önce, aynı birimde bulunan bir başka bebeği de darp ettiği tespit edildi. Görüntülerde Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı savunmasız bebeğe tokat attığı anlar net bir şekilde kayıtlara geçti. Bu gelişme üzerine davanın görüldüğü 10. Asliye Ceza Mahkemesi, durumu bir suç duyurusuyla savcılığa bildirdi. İnceleme başlatan Cumhuriyet savcısı, söz konusu görüntüleri dosyaya ekleyerek soruşturmanın kapsamını genişletti. Sanığın daha önce duruşmalara katılmaması nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası, Afyonkarahisar’da teslim olduğu ve 25 Ocak itibarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Uzmanlık sertifikası var ama merhameti yok

Olayın en dikkat çekici ve trajik yanlarından biri ise sanık hemşirenin profesyonel geçmişi oldu. Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, "Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu" gibi özel ihtisas gerektiren eğitimlere katıldığı ve bu alanda sertifika sahibi olduğu belirlendi. Sosyal medya hesaplarında bu başarı belgelerini gururla paylaştığı görülen hemşirenin, uzmanlık alanı olan "hassas bebek bakımı" konusunda tam zıttı bir davranış sergilemesi tepkileri artırdı. Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu dile getiren Bağrıyanık, eylemlerini "bir anlık gaflet ve refleks" olarak nitelendirirken, asla zarar verme kastı taşımadığını iddia etti. Ancak bilirkişi raporları ve kamera kayıtları, uygulanan şiddetin süresi ve şiddeti bakımından "refleks" savunmasının ötesinde bir tabloyu işaret ediyor.