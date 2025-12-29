İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Operasyon jandarma ekiplerince gerçekleştirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından cumartesi günü medyaya yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında üç şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Şüpheliler adliyeye çıkarıldı

Jandarmadaki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Veyis Ateş daha önce de adliyeye getirilmişti

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer detay ise Veyis Ateş’in daha önce de aynı kapsamda adliyeye getirilmiş olması oldu. Ateş, geçtiğimiz günlerde ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na uyuşturucu testi vermek üzere yönlendirilmiş, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Kamuoyunda tanınan isimler

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veyis Ateş, daha önce Habertürk TV’de yönetici ve program sunucusu olarak görev yapmıştı. Taner Çağlı sosyal medya paylaşımlarıyla tanınırken, Mustafa Karataş ise iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak biliniyor.

Soruşturma sürüyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosya kapsamındaki incelemelerin sürdüğü, adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler hakkında verilecek adli kararın netleşeceği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.