Son Mühür - Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaşmayı sürdürüyor. Son verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 164’e yükselirken, yaralı sayısının 900’ü aştığı bildirildi. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Venezuela, son yılların en yıkıcı sismik felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, geniş bir alanda ağır hasara yol açtı. Yetkililerin paylaştığı son verilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164’e yükselirken, yaralı sayısı 900’ün üzerine çıktı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ülke genelinde OHAL ilan edildi

Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok şehirde binalar yıkılırken, yollar ve altyapıda ciddi hasar oluştu. Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ağır hasar nedeniyle tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça riskli binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

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