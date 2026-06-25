Son Mühür - Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaşmayı sürdürüyor. Son verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 164’e yükselirken, yaralı sayısının 900’ü aştığı bildirildi. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor.
164 ölü, 900'den fazla yaralı
Venezuela, son yılların en yıkıcı sismik felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, geniş bir alanda ağır hasara yol açtı. Yetkililerin paylaştığı son verilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164’e yükselirken, yaralı sayısı 900’ün üzerine çıktı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ülke genelinde OHAL ilan edildi
Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok şehirde binalar yıkılırken, yollar ve altyapıda ciddi hasar oluştu. Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ağır hasar nedeniyle tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça riskli binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Edificio Oasis çöktü
Depremin en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olan La Guaira eyaletindeki Playa Grande’de bulunan Edificio Oasis adlı apartman tamamen yıkıldı. Bölgeden gelen görüntülerde binanın enkaza dönüştüğü görülürken, molozların arasından yükselen yardım çığlıkları felaketin boyutunu ortaya koydu. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz altında mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.
Trump açıklama yaptı
Donald Trump da depremlerin ardından yaptığı açıklamada, Venezuela’ya destek vermeye hazır olduklarını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek can kaybına dikkat çekerek hükümetin tüm kurumlarına hızlı şekilde harekete geçmeleri yönünde talimat verdiğini ve Venezuela’nın yanında olacaklarını ifade etti.
Depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken, yetkililer hasar gören yapılardan uzak durulması yönündeki uyarılarını yineledi. Can kaybının artmasından endişe edilirken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.