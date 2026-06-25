Son Mühür- CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri tarafından yayımlanan ortak bildiride,

"Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz" denilmişti.

Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez'e yönelik olağanüstü kurultay çağrısına rağmen Özgür Özel'i destekleyen il başkanları arasında bölünme mi var sorusu gündeme geldi.

CHP kulislerini yakından takip eden gazeteci Gürbüz Evren, partideki geçmişi nedeniyle 'Dede' lakabıyla anılan Önder Sav'ın bugünlerde kafası karışık bazı il başkanları için devreye girdiğini öne sürdü.

''Partililerin CHP’nin Politbürosu olarak adlandırdığı Önder Sav şimdilere Özgür Özel için çalışıyor'' hatırlatmasında bulunan Evren,

''Kimileri, eski Genel Sekreter Önder Sav’ın, Özgür Beyin akıl hocası olduğunu iddia ediyor.



Telefonla arayıp nasihat veriyormuş...



CHP’nin Gurusu ve Tüzüklerin Efendisi olarak tanımlanan Önder Sav şimdilerde İl Başkanlarını aramakla görevliymiş.

Özgür Beye destek ve imza vermesine rağmen isteksiz, kafası karışık bazı İl Başkanları olduğunu biliyorduk.

Tüzüklerin efendisi Önder Sav, bu kafası karışık İl Başkanlarını telefonla arayıp, uzun sohbetler ediyor, nasihatler veriyormuş.

Onlardan, net bir şekilde Özgür Beyi desteklemelerini, Kılıçdaroğlu’ndan uzak durmalarını istiyormuş'' mesajı verdi.



Onun sesini duyan başkanlar...



''Telefonda Önder Sav gibi Tüzüklerin Efendisi bir CHP Gurusunun sesini duyan, onunla konuştuklarına inanamayan İl Başkanları da çok heyecanlanıyor, ne diyeceklerini bilemiyormuş'' vurgusunda bulunan Gürbüz Evren,

''Bazı İl Başkanları arayarak, bana bu gelişmeyi anlatınca şaşırmadım desem yalan olur.

İl Başkanlarını ikna etmek Önder Sav’a kaldıysa vay ki ne vay'' değerlendirmesinde bulundu.