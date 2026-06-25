

Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki siyasi rekabete TBMM bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde kısa bir mola verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk defa 22. dönem CHP milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde buluştu.

Tören alanına Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le birlikte gelen Özgür Özel, Orhan

Sür'ün ailesinin yanında saf tutarken kısa bir süre sonra tören alanına Kılıçdaroğlu'nun geldiği görüldü.

Hepsiyle tek tek tokalaştı...

CHP'deki parti içi çekişmede iki liderin nasıl davranacağı merakla beklenirken Kılıçdaroğlu önce acılı aile bireyleriyle ve daha sonra da Özgür Özel'le tokalaşarak tören alanında yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in yanında yer alan Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le tokalaşmadan sadece başıyla selamlaştığı görüldü.



Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'da ihraç edilen isimler arasında Ali Mahir Başarır da vardı.

4-5 Kasım kurultayı sonrası ilginç sevinç gösterileri nedeniyle Kılıçdaroğlu destekçilerinin yoğun tepki gösterdiği Ali Mahir Başarır, ihraç kararı sonrası ilk kez Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.



Özel'le butlan kararı sonrası ilk kez fiziksel temas kuran Kılıçdaroğlu'nun bir dönem parti içinde liderlik yarışı verdiği Muharrem İnce'yle yan yana saf tuttuğu görüldü.

Törenin ardından hemen ayrılan Kılıçdaroğlu basın mensuplarının, ''Butlan sonrası ilk kez Özgür Özel'le tokalaştınız'' sorularını cevapsız bırakarak tören alanından ayrıldığı görüldü.