Sabah saatlerinde Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

Park halindeki askeri araca çarptı

Edinilen bilgiye göre Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Acı kazada askeri araçtaki bir jandarmanın şehit olduğu belirtildi. Yanındaki 4 asker arkadaşı ve sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.