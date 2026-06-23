Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt ve LPG piyasasındaki haksız kazançları ve vergi kaçakçılığını hedef alan çok kapsamlı bir operasyon başlatıldığını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, devleti milyarlarca lira zarara uğratmayı amaçlayan büyük bir organizasyon çökertildi.

Organize suç şebekesine darbe

Yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda, belirli bir şirket yapısının yıllık bazda ciddi miktarlarda LPG ithalatı yaptığı ancak bu süreçte devlete ödenmesi gereken vergileri ödememek için çeşitli yöntemlere başvurduğu anlaşıldı.

Bakan Gürlek, bu karmaşık sistemi, "Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir." diyerek anlattı.

10 şirkete kayyum atandı

Bakanlık ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması neticesinde, dokuz farklı ilde aynı anda düğmeye basıldı. İstanbul'dan Mardin'e kadar uzanan geniş bir ağa yayılan operasyonlarda, suça karıştığı belirlenen şirketlere yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı. Gürlek, operasyonun bilançosunu şöyle paylaştı:

"Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."