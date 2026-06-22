Mutlak butlan kararıyla birlikte yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katılım gösterdi.

Düzenlenen cenaze törenine; Muharrem İnce, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Cenaze namazının ardından ise Türeli için askeri tören gerçekleştirildi. Cenaze namazının kılınmasıyla birlikte ise Türeli'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Dikkat çeken anlar!

Düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken olaylar da meydana geldi. Özgür Özel'in göndermiş olduğu çelenkte yazan, "Özgür Özel CHP Genel Başkanı" isimliği söküldü.

