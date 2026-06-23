Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporuna sert tepki gösteren Bahçeli, dış politika, Mavi Vatan, Kıbrıs davası ve parti içi vizyon belgesine dair net mesajlar verdi.

"Avrupa bize istikamet çizemez"

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu sert bir dille eleştiren Devlet Bahçeli, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tarihi çelişkilerle dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Birliği hangi cüretle bize dil uzatabilir? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğunu öğretiriz. Avrupa bize istikamet çizemez. 1959 yılında başlayan müracaat süreci, Ankara Anlaşması ile hukuki zemine oturmuştur. Türk milletine biçim verecek terzi daha doğmamıştır."

Raporun Türkiye'nin yargı bağımsızlığını hedef aldığını ifade eden Bahçeli, "Bu rapor bağlayıcı olmayabilir fakat üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Türkiye’nin yargı erkine bulaşmış dilleri sıradan biçimde yorumlanamaz. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecektir" dedi.

"Ülkü Ocakları Türk Milletinin mektebidir"

Raporda Ülkü Ocakları’na yönelik yer alan ifadelere de tepki gösteren MHP Lideri, hedef alan yaklaşımların yeni olmadığını vurguladı:

"Avrupa Parlamentosu raporunda, hepimizin yetiştiği o kutlu ocağa, Ülkü Ocaklarımıza yöneltilen ifadeler de yeni değildir. Ülkü Ocakları, Türk milletinin 3 bin yıllık yürüyüşünü genç yüreklerde diri tutan bir mekteptir; başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur. İşin esasında Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarının kepengi er ya da geç indirilecektir."

"Kıbrıs ve Mavi Vatan’dan taviz verilmeyecek"

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve bölgesel gelişmelere de değinen Bahçeli, Türkiye’nin haklarından geri adım atmayacağının altını çizdi. Lübnan'da ateşkesin kalıcı olarak sağlanması gerektiğini belirten Bahçeli, Kıbrıs konusundaki kararlılığı şu sözlerle aktardı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mavi Vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi kıyılarında bekçi kulübesine saklanacak değildir. Kıbrıs davası Rum oyununa teslim edilemez. Brüksel istediği kadar kalem oynatsın; her pusu kuran kendini avcı bellememelidir. Biz dünyaya anakaradan bakar, dünyayı Türkçe okur ve Türkçe tayin ederiz."

Dış politikadaki küresel aktörlere yönelik "Ben patronum" diyenlere de seslenen Bahçeli, "Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, dağdan bir serçe uçsa dağ ne kaybeder? Dağ dağsa kuşları salın gitsin" ifadelerini kullandı.

MHP’nin yeni yüzyıl vizyonu: "İstikrar, Ahlak, Refah"

Konuşmasında MHP’nin Cumhuriyet’in yeni yüzyılına yönelik hazırladığı vizyon belgesini de tanıtan Bahçeli, çalışmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Eserin Türk düşünce tarihinin köklü geleneğine dayandığını ifade eden MHP Lideri, "Bu belgenin omurgasını istikrar, ahlak ve refah oluşturuyor. İstikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Öğrencilere karne mesajı

Konuşmasının sonunda eğitim öğretim döneminin tamamlanması vesilesiyle öğrencilere seslenen Bahçeli, neşeli ve verimli bir tatil dönemi diledi. Hayatını kaybeden çocukları rahmetle anan Bahçeli, gençlere şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Kitapla, sporla, sanatla ve tabiatla buluştuğunuz verimli bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Kendini yetiştiren bütün evlatlarımıza sesleniyorum: Uyanık ve temkinli olunuz; kendinize, devletinize ve milletinize güveniniz. Milliyetçi Hareket Partisi her daim milletinin yanındadır."

