Son Mühür- Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Khoy kenti olan iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem yerel saatle 05:52'de, ikinci deprem ise 07:18'de kaydedildi.

Depremlerin detayları

İlk deprem, AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğünde (Mw) olup, Başkale'ye 38.66 km uzaklıkta, 7 km derinlikte gerçekleşti. Bu depremin enlem ve boylam bilgileri sırasıyla 38.39333 N ve 44.87278 E olarak duyuruldu.

İkinci deprem ise 3.7 büyüklüğünde (Ml) ölçüldü. Bu depremin merkez üssü de aynı bölge olup, Başkale'ye olan uzaklığı 31.34 km olarak belirlendi. İkinci depremin derinliği 7 km, enlem ve boylam bilgileri ise 38.33694 N ve 44.79833 E olarak kaydedildi.

Her iki depremin merkez üssünün İran sınırları içinde yer alması dikkat çekerken, özellikle 3.9 büyüklüğündeki deprem çevredeki illerden de hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği bildirildi.

Bölgenin sismik yapısı

İran-Türkiye sınırı, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olması nedeniyle sık sık sismik hareketliliğe sahne oluyor. Başkale ilçesi de bu fay hatlarına yakın bir konumda yer alıyor. Yetkililer, bölge halkını olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.