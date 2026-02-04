Son Mühür - Küresel piyasalardaki oynaklık, döviz kurundaki dalgalanmalar ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izleyen vatandaşlar “Benzin bugün kaç lira?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak motorin grubunda 20 kuruşluk sınırlı bir artış yapıldı.
4 Şubat 2026 Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.37 TL
Motorin litre fiyatı: 57.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 29.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.30 TL
Motorin litre fiyatı: 58.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.58 TL
Motorin litre fiyatı: 59.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL