Son Mühür - Ramazan pidesi fiyatlarına yüzde 25 artış geldi. Ramazan boyunca 250 gram pide 25 liradan, 350 gram pide ise 35 liradan tüketiciyle buluşacak. Ayrıca Ramazan sonrasında ekmek fiyatlarına da zam yapılabileceği ifade ediliyor.

Mart ayı işaret edildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, mart ayının sonuna doğru enflasyon ve vatandaşların alım gücü dikkate alınarak en uygun rakamın belirleneceğini ifade etti.

Top Ticaret Bakanlığı'nda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlı odaların, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf–sanatkâr odalarınca tarifesi belirlenen mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, ticaret odasına kayıtlı fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verildi.

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde fiyat tarifelerinin oluşturulmasında; Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, tarifeyi hazırlayan oda ile ilgili belediye temsilcilerinden oluşan komisyonun görüşünün alınması gerekiyordu.

Öte yandan 7 Ocak’ta yapılan başka bir değişiklikle, esnaf ve sanatkârların ürettiği mal ve hizmetlere ait fiyat tarifelerinin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Bakanlığın olumlu görüşleri alındıktan sonra birlik tarafından onaylanması karara bağlanmıştı.