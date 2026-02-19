İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi.

Soruşturma süreci devam ederken, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği son hamlelerle gözaltı sayısı artış gösterdi ve dosyaya 3 yeni şüpheli daha eklendi. Toplamda 21 kişiye ulaşan şüpheli grubu, emniyet müdürlüğündeki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne nakledildi.

Sanat dünyasının tanınmış isimleri hakkında karar verildi

Adliyeye sevk edilenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok popüler figür yer aldı. Savcılık makamı tarafından ifadeleri bizzat alınan isimlerden Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, stil danışmanı Kemal Doğulu, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu, yapılan değerlendirmelerin ardından serbest bırakıldı. Savcılık aşamasında serbest kalan bu isimlerin yanı sıra, dosyanın diğer sanıkları hakkında ise daha ağır adli tedbirlerin uygulanması talep edildi.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte savcılık, şüphelilerden Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin’in tutuklanması istemiyle dosyalarını nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Geriye kalan 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde görüş bildirildi. Yargı sürecinin odak noktasında yer alan bu isimlerin akıbeti, hakimliğin vereceği nihai kararla netlik kazanacak. Öte yandan, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu belirlenen ünlü şarkıcı Edis Görgülü için de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltına alınan diğer şüpheliler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu dev operasyon, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kullanımını kolaylaştırmak" ve "bulundurmak" gibi ağır suçlamaları içeriyor. Toplam 25 kişilik bir listeyi kapsayan operasyon zincirinde; iş dünyasından Hakan Tunçelli, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt gibi isimlerin yanı sıra sosyal medya ve televizyon dünyasından Hakan Kakız, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı ve eski boksör Adem Kılıççı gibi isimler de gözaltına alınanlar listesinde yer buldu. Emniyet birimlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki bu kararlı operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor.

