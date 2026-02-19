Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Yavaş ve Dervişoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, ziyaretin siyasi bir mesaj taşımadığını vurguladı.

Son Mühür: "Ziyaretiniz bir sorumluluk mesajı mı?"

Basın açıklaması sırasında Son Mühür tarafından yöneltilen, “Sayın Yavaş, siz uzun süredir siyasette ‘sakin güç’ olarak anılıyorsunuz.

Bugün buradaki ziyaretiniz bir sorumluluk mesajı mı?” sorusu üzerine Yavaş, ziyaretin amacına açıklık getirdi.

“7 yıldır görev yapıyoruz, vatandaş memnuniyetini gösterdi”

Mansur Yavaş, görev süresine ve seçim sonuçlarına işaret ederek şunları söyledi: “Yok, biraz önce izah ettim. 7 yıldır görev yapıyoruz.

İlk 5 yıldan sonra vatandaş bize vereceği cevabı kamuoyuna gösterdi. Büyük bir memnuniyetle seçimi kazandırdı.” Yavaş, Ankara’da yürütülen hizmetlerin toplumda karşılık bulduğunu vurguladı.

"Yaptıklarımızın hesabını vermek için toplanacağız"

Belediyenin son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yavaş, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı planladıklarını açıkladı:

“Son 2 yıl içerisinde yaptıklarımız ve toplam 7 yılda yaptıklarımızın hesabını vermek için inşallah mart ayının sonunda toplanacağız. Hem ona davet ettim hem de kendisi nezaket gösterdi.”

"Hayırlı olsun demek için geldim"

Yavaş, ziyaretin siyasi içerikli bir görüşme olmadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Kendisi bana destek için gelmişti.

Aynı zamanda İYİ Parti yeni kongre yaptı, hayırlı olsun demek için geldim. Onun haricinde başka bir şey konuşmadık.”