Son Mühür / İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, partisinin siyasi duruşuna, Türkiye’deki iki kutuplu siyaset anlayışına ve ittifak tartışmalarına ilişkin Son Mühür’e özel kapsamlı açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne kadar izlediği çizgiyi değerlendiren Kavuncu, partilerinin cesaret ve kararlılık temelinde şekillendiğini söyledi.

“Başka bir yapı var mı?”

İYİ Parti’nin kuruluş sürecine değinen Kavuncu, “İYİ Parti’nin kuruluşu baştan sona bir cesaret süreci. Bu yüzden aslında kendimizi tanımlarken cesurlar hareketi diyoruz” dedi. Türkiye’nin son 25 yılına işaret eden Kavuncu, “Parti kuran, iki defa üst üste seçime girip Türkiye Büyük Millet Meclisi’de temsil edilebilen, kurumsallaşmış bir yapısı bulunan başka bir yapı var mı?” diye konuştu.

“Her cümlemiz kararlılık ve cesaret içeriyor”

Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) öncülüğünde başlatılan “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, “Bugünden baktığınızda, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan fakat bunun çok ötesine geçerek adeta ikinci bir çözüm sürecine dönüşen bu sürece dair cesaretle konuşabilen başka bir parti var mı? Terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atılırken buna karşı durabilen, gür bir ses çıkaran başka bir parti var mı? TBMM’de sözde Ermeni soykırımı iddiaları dile getirildiğinde, Talat Paşa’ya “katil” denildiğinde karşı durabilen başka bir parti var mı? Milletin sorunlarını TBMM kürsüsüne taşıyan, ekonomik darboğazı her platformda ısrarla anlatan ve çözüm önerileri sunan başka bir parti var mı? Aslında en başından bugüne kadar her cümlemiz başlı başına kararlılık ve cesaret içeriyor. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz, söylediğimiz her şey kararlılığımızı içeriyor” dedi.

“Türkiye iki kutba sıkıştırılmayacak kadar büyük bir ülke”

İttifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, “Ortak cümle kurulabilir fakat bu bir ortaklık ya da ittifak anlamına gelmiyor. Milletimiz şu anda siyasi ittifak tartışmalarıyla, seçim süreci tartışmalarıyla ilgilenmiyor. Haklılar da. Bu sebeple şu anda ittifak sürecine dair konuşmak çok gereksiz. Türkiye uzun bir süredir iki kutup arasına sıkıştırılıyor. İktidarın isteği kesin bu, karşısında sürekli vurabileceği, tarihsel bağlantılar kurabileceği tek bir düşman imgesi yaratmak. Öte yandan kutbun diğer ucu da muhalefetin tek temsilcisiymiş gibi hareket etmek istiyor, bu da işine geliyor. Fakat Türkiye iki kutba sıkıştırılmayacak kadar büyük bir ülke. Milletimiz adeta mahalle kavgalarını andıran görüntüleri, sürekli iki tarafa sıkıştırıldığı bir mengenede olmayı, çözümsüzlük üreten kavgaları hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. Siyasiler istedikleri zaman sertleşme ve kavga, istedikleri zaman da yumuşama ve normalleşme süreçleri başlatıyor. Bu arada olan da milletin taleplerine ve ihtiyaçlarına oluyor. İki kutuplu siyaset yapısı millet hayatından ve gerçeklerinden kopuk bir yapıdır. Bu sebeple milletimiz siyasete mesafeli ve güvensizlik duyuyor” ifadelerini kullandı.

“Bunu aşmak aslında bütün partilerin görevi fakat gündelik tartışmalarla, kuru siyasi polemiklerle gerçek gündemler konuşturulmuyor” sözleriyle devam eden Kavuncu, “İYİ Parti’nin buradaki konumu çok önemli. Biz bu tarz kavgalarla, polemiklerle değil; milletin gerçek sorunlarının üzerine gidilecek bir ortamı yaratmak amacındayız. İttifaklar, seçim süreçleri ve benzeri konular bugünün konuları değil. Ancak iki kutuplu yapının ve mevcut ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her geçen gün Türkiye’ye çok ağır zarar verdiği de ortada” diye konuştu.