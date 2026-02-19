Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’nin en stratejik adliyelerinde köklü bir değişim rüzgarı estirdi. Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir göreve getirilmesinin ardından boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu için beklenen karar nihayete erdirildi. HSK 1. Dairesi tarafından gerçekleştirilen bugünkü üst düzey toplantıda, yargı teşkilatındaki bu önemli boşluğu dolduracak isim ve beraberindeki görev değişiklikleri resmen onaylanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul adliyelerinde görev değişimi rüzgarı

Alınan kararlar uyarınca, yargı dünyasının deneyimli isimlerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Dönmez’den boşalan Anadolu yakasındaki kritik koltuğa ise Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürüten Mehmet Beşir Güven getirildi. Bu atamalarla birlikte İstanbul’un iki yakasındaki en büyük adliyelerin yönetim kadrosu yeniden şekillenmiş oldu.

İlçe başsavcılıklarında yeni dönem başlıyor

Atama trafiği sadece ana adliyelerle sınırlı kalmadı; birçok ilçede de önemli bayrak değişimleri yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine atanırken; Beykoz’un yeni başsavcısı Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Orhan Sağlam ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına terfi ettirildi.

Başkent ve çevre adliyelerde stratejik hamleler

Sürecin devamında Silivri’deki boşluğa Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt getirilirken, Küçükçekmece Adliyesi’ndeki yönetim kadrosu İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu’nun başsavcıvekilliğine atanmasıyla güçlendirildi. Başkent Ankara’da da hareketlilik devam etti; Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği makamına terfi eden isim oldu.

