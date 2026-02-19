Olay, Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Seyhan E., boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.’nin evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Seyhan E., eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Kayseri üzerinden Niğde’ye kaçtı

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri’ye, ardından Niğde’ye geçtiği tespit edildi.

“Dur” ihtarına uymadı, kovalamaca kazayla sonuçlandı

Niğde’de Adana Caddesi üzerinde şüphelinin aracı polis ekiplerince tespit edildi. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden Seyhan E., yaşanan kovalamaca sırasında trafik kazası yaptı.

Kazada ağır yaralanan şüpheli, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

Nevşehir’de eşini ağır yaralayan ve kaçarken kazada hayatını kaybeden şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Fatma E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.