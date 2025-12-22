Son Mühür - ABD’nin en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Southwest Airlines, yolcu politikalarında kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. 27 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, tek koltuğa sığamayan büyük beden yolcuların ek koltuk için ücret ödemesi zorunlu olacak. Şirketin bu kararı, havacılık sektöründe yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Koltuk kolçaklarına sığamayan yolcular...
Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, koltuğun kolçakları arasına sığamayan yolcuların seyahat öncesinde ek bir koltuk için bilet satın almaları gerekecek. Havayolu şirketi, kolçakların koltuklar arasındaki kesin sınır olarak kabul edildiğini vurgularken, yolcuların koltuk genişliği bilgilerini önceden inceleyerek ihtiyaç duyacakları koltuk sayısını buna göre belirlemelerini önerdi.
Yeni düzenlemeyle son bulacak
Southwest Airlines, bugüne kadar büyük beden yolculara; uçağın ön bölümünde ek koltuk için ödeme yapıp daha sonra iade talep etme ya da havalimanında ücretsiz ek koltuk talebinde bulunma gibi seçenekler sunuyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu uygulamalara son veriliyor. Bundan böyle iki koltuğa ihtiyaç duyan yolcuların, rezervasyon aşamasında her iki koltuğun ücretini de ödemesi gerekecek.
Yeni politika kapsamında ikinci koltuk ücretinin iadesi ise yalnızca istisnai durumlarda mümkün olacak. Buna göre, uçağın en az bir koltuğu boş kalkması ve her iki koltuğun da aynı ücret sınıfından satın alınmış olması şartlarının birlikte sağlanması halinde geri ödeme yapılabilecek.
Detaylar belli oldu
Ek koltuğa ihtiyaç duyan yolcular, biletlerini önceden satın almamaları halinde bu işlemi havalimanında yapmak zorunda kalacak. Uçuşun dolu olması durumunda ise yolcu bir sonraki müsait sefere aktarılacak. Southwest Airlines tarafından yapılan açıklamada, “Yer garantisi sağlamak için, daha önce ek koltuk politikasından yararlanan müşterilerimizin bu seçeneği rezervasyon aşamasında satın almaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Oturma planı da değişecek
27 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek değişiklikler yalnızca ek koltuk uygulamasıyla sınırlı kalmayacak. Southwest Airlines, aynı tarihten itibaren koltuk atama sistemine de geçiş yapacak. Bugüne kadar uygulanan açık oturma düzeninde yolcular, uçağa bindikten sonra müsait olan herhangi bir koltuğu seçebiliyordu. “İlk gelen alır” esasına dayanan bu sistem, işlem sürelerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama da sona erecek.