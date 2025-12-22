Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, koltuğun kolçakları arasına sığamayan yolcuların seyahat öncesinde ek bir koltuk için bilet satın almaları gerekecek. Havayolu şirketi, kolçakların koltuklar arasındaki kesin sınır olarak kabul edildiğini vurgularken, yolcuların koltuk genişliği bilgilerini önceden inceleyerek ihtiyaç duyacakları koltuk sayısını buna göre belirlemelerini önerdi.

Southwest Airlines, bugüne kadar büyük beden yolculara; uçağın ön bölümünde ek koltuk için ödeme yapıp daha sonra iade talep etme ya da havalimanında ücretsiz ek koltuk talebinde bulunma gibi seçenekler sunuyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu uygulamalara son veriliyor. Bundan böyle iki koltuğa ihtiyaç duyan yolcuların, rezervasyon aşamasında her iki koltuğun ücretini de ödemesi gerekecek.

Yeni politika kapsamında ikinci koltuk ücretinin iadesi ise yalnızca istisnai durumlarda mümkün olacak. Buna göre, uçağın en az bir koltuğu boş kalkması ve her iki koltuğun da aynı ücret sınıfından satın alınmış olması şartlarının birlikte sağlanması halinde geri ödeme yapılabilecek.

Detaylar belli oldu