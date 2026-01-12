Son Mühür - Sanatçı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Ömer Dormen, babasının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla entübe edildiğini bildirdi.

Oğlu duyurdu

Ömer Dormen paylaşımında, babasının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirterek, entübasyon kararının solunum desteğini artırmak amacıyla alındığını ifade etti.

“Bunu da atlatacağına inanıyorum”

Ömer Dormen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin.”