Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından İran’da yeni dini liderin kim olacağı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Son olarak, Hamaney’in yerine oğlu Müctaba Hamaney’in geçeceği iddiası ortaya atıldı.

Tahran’daki saldırı sonrası gözler liderlik makamında

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik saldırıları sırasında başkent Tahran’daki yerleşkesinin hedef alınması sonucu Ayetullah Ali Hamaney yaşamını yitirmişti.

Bu gelişmenin ardından İran’da dini liderlik makamına kimin getirileceği sorusu hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Müctaba Hamaney ismi öne sürüldü

Akşam saatlerinde ortaya atılan iddiaya göre, Ali Hamaney’in yerine oğlu Müctaba Hamaney’in dini lider olarak seçileceği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.