Son Mühür- Gazeteci Ruşen Çakır, arabasının anahtarını alarak saatlerce mağdur ettiği avukat Baver Karakuş'un isyanına ilk kez açıklık getirdi.

İsmail Saymaz'la birlikte Silivri'ye ziyaretleri sonrası araba anahtarını İsmail Saymaz'ın zannederek dalgınlıkla aldığını belirten Ruşen Çakır, Baver Karakuş'un ulaştığı Mustafa Balbay'ın kendisini arayarak durumu anlattığını, kendisinin de iş yerini arayarak bir moto kurye temin edilmesini sağladığını, akşam saat 20.00'dem önce de anahtarın sahibine teslim edildiğini söyledi.

Kendisinden özür diliyorum...



''Sayın Baver Karakuş‘un benim bir dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğu mağduriyetten dolayı son derece üzgünüm. Onun öfkesini anlıyor ve kendisinden özür diliyorum'' diyen Çakır,

''Baver Karakuş'un olaydan birkaç gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı hızla yayıldı ve ben anahtar, hatta araba hırsızı olarak lanse edildim.



Benden hazzetmeyen kişiler...



Olay sosyal medyada yaşanır yaşanmaz cevap vermememi ikrar olarak görenler oldu. Değil. Herkesin eteğindeki taşları dökmesini bekledim diyebilirim. Nitekim şu ya da bu nedenle benden hazzetmeyen kişiler, Sayın Karakuş’un söylediklerinden hareketle bana saldırdılar.

Ama bu olaydan hareketle beni yıldırmak isteyen fırsatçılara, kendilerine boyun eğmeyeceğimi bir kere daha hatırlatmak isterim.'' mesajı verdi.