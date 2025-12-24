Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trajik havacılık kazası, bölge halkında büyük bir şok etkisi yarattı. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı taşıyan 9H-DFJ tescilli Falcon 50 tipi uçağın düşmesinin ardından, olayın sıcaklığıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri o dehşet anlarını paylaştı. Görgü tanıklarının ifadeleri, kazanın şiddetini ve bölgedeki ilk müdahale sürecini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Gökyüzünü sarsan patlama sesleri mahalleliyi sokağa döktü

Kaza anında evinde dinlendiğini belirten bir vatandaş, bölgedeki sükunetin önce büyük bir infilak sesiyle bozulduğunu, ardından ikinci bir patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Patlamanın şiddetiyle trafo arızası yaşandığını sanan mahalle sakinleri, kısa süre içinde acı gerçekle yüzleşti. Olay yerine ulaştıklarında uçağın parçalanmış gövdesiyle karşılaştıklarını dile getiren tanık, patlamanın boyutunun sağ kurtulma ihtimalini imkansız kıldığını vurgularken, Jandarma ekiplerinin güvenlik amacıyla bölgeyi hızla kordon altına aldığını belirtti.

Sis ve yağmur altında arama kurtarma faaliyetleri

Olayın yaşandığı saatlerde bölgede hakim olan olumsuz hava şartları, süreci daha da zorlaştırdı. Akşam saat 20.00 ile 21.00 sularında yüksek bir gürültü duyduğunu söyleyen Gazi Özgür, yoğun sis ve hafif yağışın görüş mesafesini düşürdüğünü aktardı. Patlama sesini bir deprem sarsıntısına benzeten Özgür, haberlerin yayılmasıyla birlikte enkaza ulaşıldığını belirtti. Bölgeye intikal eden Jandarma birimlerinin, enkazın tam yerini tespit etmek ve geniş bir alana yayılan parçaları kontrol altına almak için insansız hava araçları (dron) kullanarak hassas bir tarama gerçekleştirdiği bildirildi.

Otel ve çevre işletmelerde patlama paniği

Uçağın düşüş anı sadece konutlarda değil, çevredeki işletmelerde de büyük bir panik dalgasına yol açtı. Yakındaki bir otelde teknik personel olarak görev yapan Gökhan Tekin, duyulan devasa gürültü sonrası tesislerinde bir doğalgaz sızıntısı veya patlama olduğu şüphesiyle hareket geçtiklerini anlattı. Kısa sürede olayın bir hava aracı kazası olduğunun anlaşıldığını ifade eden Tekin, uçağa ait kalıntıların ve cansız bedenlerin geniş bir sahaya yayıldığını, güvenlik güçlerinin olay yeri inceleme çalışmaları kapsamında sivillerin bölgeye girişini tamamen engellediğini sözlerine ekledi.