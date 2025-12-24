Son Mühür/Merve Turan- Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni rakam kamuoyunda tartışmalara neden olurken, A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, asgari ücret artışını enflasyon, büyüme ve ekonomi politikaları çerçevesinde değerlendirdi.

“Geçmiş enflasyona göre refah kaybı var”

A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, açıklanan asgari ücretin geçmiş enflasyon dikkate alındığında çalışanların refahını artırmadığını söyledi. Bilen, artışın 2026 yılı hedefleri doğrultusunda bir denge arayışıyla belirlendiğini belirterek, “Asgari ücretin geçtiğimiz enflasyona göre refahı biraz azalttığı bir gerçek. Ancak 2026 hedefleri dikkate alınarak bir ortalama üzerinden orta yol bulunmuş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“İşçi de işveren de memnun değil”

Açıklanan rakamın hem çalışanlar hem de işverenler açısından memnuniyet yaratmadığını dile getiren Bilen, iki tarafın da farklı gerekçelerle rahatsız olduğunu söyledi. "İki taraf da ağlıyor" diyen Bilen; işçilerin refah kaybı yaşadığını, işverenlerin ise beklenenin üzerinde bir artışla karşı karşıya kaldığını, yüzde 27’lik artış oranının her iki kesimde de huzursuzluk yarattığını kaydetti.

“Artışlar ekonomi programı hedeflerine göre yapılıyor”

Asgari ücret artışlarının temel belirleyicisinin mevcut ekonomi programı olduğunu vurgulayan Bilen, bu tür düzenlemelerin genellikle toplumun tüm kesimlerini memnun etmekten ziyade makro hedefler doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Bilen, ortaya çıkan tablonun kısa vadede tepki toplasa da zamanla gündemden düşebileceğini söyledi.

“Enflasyon üzerindeki baskı artabilir”

Asgari ücret artışının ardından vergi ve harç zamları ile kamu personeline yönelik ücret artışlarının da devreye girdiğine dikkat çeken Bilen, bu durumun özellikle yılın ilk aylarında enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti. Denetimlerin bu süreci sınırlı ölçüde etkileyebileceğini belirten Bilen, mevcut koşullarda enflasyonu kontrol altına almanın kolay olmadığını dile getirdi.

“Asgari ücret ve enflasyon arasında kısır döngü”

Murat Bilen, maaş artışları ile enflasyon arasında süregelen bir kısır döngü bulunduğunu vurgulayarak, ücretler arttıkça enflasyonun yükseldiğini, enflasyon yükseldikçe de yeni ücret artışlarının gündeme geldiğini söyledi. Bu yapının sürdürülebilir olmadığını belirten Bilen, sorunun ücret artışlarıyla değil, harcamaların kontrol altına alınmasıyla çözülebileceğini ifade etti.

“Asgari ücretle refah artışı beklemek gerçekçi değil”

Mevcut ekonomik koşullarda asgari ücretle refah artışının mümkün olmadığını belirten Bilen, dört kişilik bir ailenin tek bir asgari ücretle geçinmesi anlayışının Türkiye şartlarında artık gerçekçi olmadığını söyledi. Enflasyonun aşağı yönlü bir patikaya girdiğini ancak ekonomi politikalarında önceliğin yalnızca enflasyon olmadığını kaydetti.

“Büyüme ve enflasyonu aynı anda yönetmek zor”

Türkiye’nin büyüme hedeflerinin yüksek tutulduğuna dikkat çeken Bilen, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2026 projeksiyonlarında da Türkiye’nin büyüme oranlarının görece yüksek kaldığını hatırlattı. Bu durumun harcamaların devam edeceğine işaret ettiğini belirten Bilen, mevcut politikalarla aynı anda hem büyümenin hem de enflasyonun kontrol altına alınmasının zor olduğunu ifade etti.

“Enerji maliyetleri enflasyonun ana unsurlarından biri”

Türkiye’nin enflasyon sarmalından çıkabilmesi için enerji maliyetlerini ciddi şekilde düşürmesi gerektiğini vurgulayan Bilen, bu alanda yapılan harcamaların ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Enerji giderlerinin azaltılmasının enflasyonla mücadelede kritik bir adım olacağını belirtti.

“Rakamlar artıyor, sorun değişmiyor”

Açıklanan asgari ücretin günün sonunda iki tarafı da memnun etmediğini dile getiren Murat Bilen, ücretin daha yüksek belirlenmesi durumunda dahi enflasyonun hızla artması halinde tablonun değişmeyeceğini ifade etti. Bilen, kısa vadeli rahatlamaların kalıcı refah anlamına gelmediğini belirterek, birkaç ay içinde benzer ekonomik koşulların yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi.