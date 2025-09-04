Son Mühür- Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi’nin gerçekleştirilmesi için noter aracılığıyla resmi başvuruda bulundu.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılması tepki topluyor

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Kararın ardından partililer, kongrenin yapılabilmesi için noter kanalıyla girişimde bulundu.

Ne olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Karar, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli tutanağıyla resmileşmişti.

İddianame ve mahkeme süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçlamasıyla iddianame hazırlanmış İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşmayı 6 Ocak’a ertelemişti.https://www.sonmuhur.com/