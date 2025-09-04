Son Mühür- AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisiyle köprülerin atılmasının ardından eleştirilerinden geri adım atmıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşananlara tepki gösterdiği için 26 Mart tarihinde AK Parti'den atılan Hüseyin Kocabıyık, CHP İstanbul il kongresinin iğtal edilmesi sonrası oluşan havanın CHP'ye yaradığını öne sürdü.



Bu filmi daha önce görmüştük...



''Net gördüğüm bir şey var: CHP’ye yapılan bu hukuksuzlukların hepsi CHP’ye yarıyor.'' diyen Kocabıyık,

''Etrafımda gördüğüm tepkiden anlıyorum. Sıradan insanlar bu yaşananlardan dolayı bileniyorlar. Daha önce gördüğümüz filmi bize yeniden izletmeye çalışanların haberi olsun: CHP’yi kendi elinizle iktidar, İmamoğlu’nu da cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Gözünüzü kan bürüdüğü için gidişatın farkında değilsiniz. Bırakın bu güç kullanma hastalığını, ülkemize de kendinize de zarar veriyorsunuz.'' mesajı verdi.