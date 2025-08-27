Son Mühür- Türkiye’nin öncü savunma sanayi kuruluşu ASELSAN, 50’nci yılına yeni yatırımlar ve projelerle giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Gölbaşı’ndaki Oğulbey Tesisleri’nde temel atma ve açılış töreni düzenlendi.

Çelik Kubbe sahada

2024’te başlatılan ve 2025 itibarıyla kullanıma alınan “Çelik Kubbe” sistemi, törende öne çıkan projelerden biri oldu. Radar, elektro-optik ürünler, haberleşme modülleri ve komuta kontrol istasyonlarını bünyesinde barındıran sistem; askeri birlikler, kritik tesisler ve şehirler için koruma sağlamayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Bugün savunma sanayimize güç katacak üç önemli adımı birlikte atıyoruz. İlki Çelik Kubbe, ikincisi ASELSAN’ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli” ifadelerini kullandı.

Oğulbey Teknoloji Üssü

Toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Oğulbey Teknoloji Üssü’nün, Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleştirilen en büyük entegre hava savunma tesisi olacağı belirtildi. 6.500 dönümlük alana kurulan tesis, 585 bin metrekare kapalı alanı ve 132 bin metrekarelik temiz oda, laboratuvar ve üretim bölümleriyle öne çıkıyor.

Erdoğan, yatırımın ASELSAN’ın seri üretim kapasitesini iki kattan fazla artıracağını vurgulayarak, “Bu tesis sadece beton ve çimentodan ibaret değil, teknoloji ve Ar-Ge’nin merkezlerinden biri olacak. 2026 ortasında faaliyete geçmesini hedefliyoruz” dedi.

İstihdama katkı

Açılışı yapılan tesislerin yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlayacağı kaydedildi. Erdoğan, yurtdışından ASELSAN’a geri dönen mühendis sayısındaki artışa dikkat çekerek, gençlere yeni ufuklar açan bu yatırımların önemine değindi.

Savunma Sanayinde 50 yıllık yolculuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN’ın 1975’te Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kurulduğunu hatırlatarak, “Bir avuç mühendisin attığı adım, bugün 12 bini aşkın çalışanı ve 11 Ar-Ge merkeziyle dünya çapında bir başarıya dönüştü” dedi.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, BAYKAR, BMC gibi şirketlerin yanı sıra binlerce KOBİ’nin de savunma sanayinde rol aldığını belirten Erdoğan, 100 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

İhracatta yükseliş

Erdoğan, savunma sanayi ihracatındaki artışa da değindi. 2024’te 7 milyar doları aşan ihracatın, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 38,6 artarak 4,59 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Temmuz ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artış göstererek 989,6 milyon dolara çıktığını da ifade etti.

“Türkiye, teknolojisiyle dünyaya yön verecek”

ASELSAN’ın 50 yıllık yolculuğunun, Türkiye’nin savunma sanayiinde bağımsızlık hedefinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gelecek 50 yılda Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır” dedi.



Törende konuşmasını tamamlayan Erdoğan, Çelik Kubbe, açılışı yapılan tesisler ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, projelerde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.